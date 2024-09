Destacan la prestación del servicio eléctrico, en el 96° aniversario de Coopelectric

El Dr. Ignacio Aramburu, integrante del Consejo de Administración de la cooperativa, se expresó este lunes en Radio Olavarría. Resaltó la importancia de que sean olavarrienses los que presten determinados servicios públicos, a diferencia de lo que sucede en otras ciudades.

