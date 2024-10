Bomberos Olavarría inicia los festejos por los 75 años

Este miércoles habrá una formación por la mañana y un acto por la noche. El viernes se dará apertura a la muestra fotográfica y un gran desfile el sábado en el Parque del Bicentenario. El comandante Raúl Ferreira, adelantó parte de los homenajes en La Voz de Bomberos por LU32.