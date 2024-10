Autoconvocados de IOMA: “No queremos intermediarios”

Agustín Mestralet, quien oficia de vocero del grupo de personas autoconvocadas, se expresó en Lu32 y comentó los puntos de un petitorio que elevaron en la mañana de este lunes tanto al Ejecutivo, como a los diversos bloques de concejales. Asimismo, manifestó su rechazo al COCEBA como intermediario de los servicios de la obra social debido a que el consorcio ya está ‘desbordado’. Adelantó que este martes se reunirán con el Círculo Médico.