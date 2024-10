Wesner anunció el destino de los fondos por la venta de la calle a Loma Negra

En la tarde de este martes, el intendente municipal brindó una presentación en la que detalló el Programa de Inversión para el Desarrollo de Infraestructura en el Partido de Olavarría, que se financiará con los fondos por la venta de la calle de acceso a la fábrica L´Amalí a la empresa Loma Negra. Salud, vivienda y obras son los destinos principales de la inversión, contemplando un 60% de lo recaudado para la ciudad, y el 40% restante para las localidades.