Villa Gesell: Una bombera de Olavarría en el equipo de rescate

Forma parte del Grupo de Rescate Puma, que está conformado por voluntarios de toda la Provincia. María Bevacqua en diálogo con LU32 dio detalles de cómo se convocó a la Brigada, que está dentro del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR). Es la única integrante que está en la misma por Olavarría, pero no pudo concurrir al lugar en este primer viaje.