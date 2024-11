Cautela desde el Aeroclub Olavarría por la vuelta de vuelos regulares de pasajeros

El titular, Oscar Garaiz, dialogó con LU32 en el Día de la Aviación Civil, que se conmemora este martes 5 en el país. Indicó que la ciudad tiene todas las condiciones y potencial para que haya un tramo hasta y desde Aeroparque junto a Tandil, pero son las líneas aéreas las que deben definirlo y hacerlo.