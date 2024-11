Bicicleta financiera y falta de plata en el bolsillo

El contador Gabriel Schmale fue consultado este lunes, por el impacto de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en la economía doméstica. Pronosticó que la inflación de octubre podría estar debajo del 3%, aunque en Olavarría ‘Da un poquito más’ y caracterizó el actual momento económico con tasas convenientes, frente al dólar planchado, aunque con recesión.