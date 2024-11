El resonador como objetivo central de la nueva Cooperadora del Hospital

Luego del encuentro entre el intendente Wesner, el Consejo de Salud y los integrantes de la flamante directiva este miércoles, Rosa Sann y Mario Lurbet, presidenta y vocal de la organización, dialogaron con LU32. Ofrecieron algunas precisiones en torno a cómo es la dinámica de trabajo con el Hospital y los CAPS y, también, cuáles son las metas que se han propuesto.