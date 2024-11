Montoya Carlotto: “Piazzolla es uno de los exponentes musicales más importantes de Argentina”

Foto: Clarín

El reconocido músico olavarriense habló en Lu32, días antes de la recreación que hará junto a otros artistas del disco Reunión Cumbre, de Astor Piazzola. Sostuvo que el referente del tango argentino tiene matices distintivos, con una ‘música muy hermosa que sabe hacia dónde va’. En otro orden, se refirió a su participación en una de las últimas canciones que Bersuit Vergarabat tocó en la Fiesta de Olavarría. “Me encantó y me honró muchísimo”, dijo.