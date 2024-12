Autoconvocados de IOMA protestaron afuera del Círculo Médico

Se congregaron este martes en horas del mediodía con carteles y banderas, al cumplirse dos meses del corte del convenio de la Obra Social con FEMEBA. Pidieron transparencia en las negociaciones que mantienen entre las entidades. Tal como habían adelantado en una gacetilla enviada a los medios, confirmaron que a partir de un supuesto mail fechado el 30 de septiembre, se habría autorizado a los integrantes del Círculo Médico a atender a través de un convenio directo. Sin embargo, revelaron que esto fue desmentido por el Dr. Andrés Stratta, con quien tuvieron una charla ‘tensa’.