Bali Bucca: “Se llega a un fin de año con una situación económica agobiante”

“Hemos trabajado en distintas temáticas para aliviar la situación de los bonaerenses”, afirmó el legislador Eduardo “Bali” Bucca, destacó la importancia de los proyectos que se pudieron concluir en la Comisión de Salud y afirmó: “me preocupa mucho lo que va a ser el 2025”.