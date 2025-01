El Barrio CECO III se encuentra con 85% de avance

Foto Archivo

Lo confirmó Carolina Santellán, secretaria de Previsión y Vivienda del Centro Empleados de Comercio de Olavarría. En diálogo con Lu32 aseguró que algunas casas se terminarán de construir en un mes y medio, y otras en tres. Detalló los requisitos para ser adjudicatario y anticipó que las inscripciones abrirán a mediados de febrero.