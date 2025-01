Aguilera: ‘Molesta escucharlos hablar solo de rosca y no de gestión’

Consideró que la principal preocupación del oficialismo municipal hoy es “la gestión y no en la rosca política, por eso a veces cuando uno escucha a referentes locales, sobre todo del espacio de La Libertad Avanza o que representan al presidente actual, a Javier Milei, escuchando, escucharlos hablar solamente de la rosca política, de quién ocupa tal cargo, de a quién hay que responder, a quién sí y a quién no, y no escuchar una sola gestión, una sola propuesta o una sola resolución de un problema para los vecinos de Olavarría, deja bastante que desear y molesta”.

“Creo que siendo parte y representantes del gobierno nacional, sería lindo para todos los vecinos y vecinas de Olavarría, no solamente para nosotros como oficialismo, sino para todos, que este sector de la oposición se dedicará a trabajar para traer soluciones a los vecinos y no solamente salir los medios a hablar de rosca política, que la gente está cansada de escuchar” sentenció.

“Sería un buen mensaje para todos que nos pongamos a trabajar en conjunto para mejorar día a día un poquito nuestra ciudad”.

Manifestó incoherencia o distinta vara de los referentes libertarios para medir las gestiones de Wesner y Milei.

“El año, este primer año de gestión del gobierno de Milei es poco, en palabras de Celeste Arouxet, es poco para poder llevar adelante el plan que él tenía pensado realizar y que, sin embargo, se están haciendo muchas cosas, pero por lo visto un año de gestión para Maxi es mucho”.

“Me parece que cualquier persona que escucha esto puede notar esa contradicción y darse cuenta de que es imposible ejecutar un plan de gobierno solamente en 12 meses y sobre todo por cómo se ha llevado adelante y cuál ha sido el contexto que ha atravesado la gestión local en este año” declaró.

Y concluyó: “No solamente un contexto nacional difícil por todo esto que veníamos diciendo, sino que hablamos de una gestión, como todos sabemos, que heredó una deuda y un déficit de más de 3.000 millones de pesos”.

Al ser consultado, específicamente, por el anuncio de las 100 viviendas por año, indicó que “Se está trabajando fuertísimo en el ámbito del sector de viviendas”.

“Quizás no sea la manera de anunciarlo, el título, el adecuado. Pero la realidad es que se está trabajando y se están ejecutando fondos para un déficit tan histórico que tiene Olavarría en el tema de viviendas y que no se va a solucionar en cuatro años u ocho años” advirtió-

“Estamos hablando de casi 5.000 personas que no tienen techo y es un problema muy grande” finalizó.