Ricardo Hoffmann: “El deporte de Olavarría vive un momento complejo, el tiempo y el compromiso son escasos”

El dirigente deportivo estuvo en 60 Minutos. Nos contó su experiencia en Cataluña, en Indecast, el cluster de la industria del deporte que ayuda a identificar y abordar nuevas oportunidades de negocio mediante el conocimiento, el networking y la visibilidad. Entre otros temas también se refirió al momento que vive el deporte de nuestra ciudad.