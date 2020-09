Hay continuidad pedagógica en los establecimientos educativos de las cárceles

La realidad en la que se desempeñan los docentes en contextos de encierro es compleja por las particularidades de los y las estudiantes. Sin embargo, desplegaron distintas estrategias para enseñar. Los directivos y docentes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario, continúan con su tarea a partir de la utilización de cuadernillos realizados por los docentes de cada asignatura. Por otra parte, el Ministerio de Educación de la Provincia junto con el Servicio Penitenciario entregó material evaluativo para la totalidad de la población estudiantil.

Las propuestas en formato de cuadernillos e insumos como lápiz, goma y lapicera son entregadas por el personal del área de Educación de la Unidad 2, ya que la continuidad pedagógica en el nivel primario se basó principalmente en el soporte en papel. Los niveles secundario, terciario y universidad usan cuadernillos y el soporte electrónico por medio de grupos de whatsapp.

“A partir de conocer las fortalezas y debilidades del alumnado podemos trabajar con más precisión sobre cómo generar la continuidad. En este camino nos hemos equivocado y reformulado estrategias didácticas para llegar a los estudiantes y seguir manteniendo el vínculo. Por ejemplo, habíamos pensado en utilizar los celulares para clases virtuales, pero la respuesta no fue buena porque el tamaño de la pantalla para leer no les resultaba satisfactorio o no era posible que los compartan. Por ello resolvimos centrarnos en lo escrito y el celular quedó para consultas. Enviamos cuadernillos elaborados por los profesores de cada materia y llegamos a la totalidad de la matrícula. Nada reemplaza el vínculo directo con el profesor y todo lo que se aprende en la escuela no es únicamente contenido, esto les va a faltar a todos los alumnos”, explicó el profesor y subdirector del Cens N°455 Pablo Acosta.

Una vez que los alumnos terminan todas las actividades del cuadernillo lo entregan a la Coordinadora Educativa Marcela Iguiñiz, quien es el nexo con los directivos de cada nivel que luego les devuelven una nota conceptual. “Desde nuestro lugar de Tratamiento hacemos un trabajo de apoyo a la modalidad de educación a distancia, pero siempre teniendo en cuenta que lo primordial es cuidar la salud de los privados y privada de la libertad”, destacó el director de la Unidad N°2, Cristian Pastorino.

Los docentes se encuentran firmemente comprometidos en sostener el derecho a la educación de las personas privadas de la libertad, en pensar la práctica de enseñanza en este contexto, con la organización de las tareas y del tiempo, adaptado a la realidad de sus necesidades. Fue importante repensar las formas, los contenidos y el cómo llegar a los alumnos. “La respuesta de los alumnos fue muy buena, sabiendo que el modo habitual de enseñanza es presencial. La virtualidad y distancia genera desgano, pero a pesar de ello la respuesta fue buena y seguimos trabajando en pos de garantizar la educación”, dijo el director del Cens N°455, Ezequiel Maitini.

Docentes, profesores y penitenciarios trabajan interinstitucionalmente para lograr la continuidad pedagógica, lo cual requiere trabajar organizada y eficazmente entre las instituciones educativas y los modos de organización del SPB con la finalidad de cuidar y educar.