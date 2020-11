Mesas de examen Diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales

Único período de inscripción y bajas: hasta el 30 de noviembre

Notificación a docentes: 30 de noviembre al 4 de diciembre

Cronograma de mesas por día

Se solicita a los y las estudiantes que tienen dificultades para inscribirse por el sistema, que registren su inscripción en el siguiente formulario.

El mismo es solo para aquellos/as estudiantes que hayan finalizados cursadas 2020 y que en este momento no puedan realizar la operación de inscripción a través del SIU Guaraní.

Recomendaciones para estudiantes

- Leer detalladamente el procedimiento de exámenes finales no presenciales

- Aprovechar el llamado de diciembre para regularizar correlativas adeudadas o en caso que tengas prórrogas de vigencia cursada (recordá que el plazo para regularizar es hasta el Turno febrero/marzo). Informá antes de inscribirte a Departamento de Alumnos.

- Tené en cuenta que sólo podrás inscribirte para rendir en diciembre en caso que la cursada conste con cierre de actas en SIU (por los plazos administrativos)

- Inscribirte en la mesa elegida antes del 30/11 y enviar el consentimiento de examen no presencial. Deberás completarlo, firmarlo, escanearlo y convertirlo a PDF o JPG. Luego subilo (desde una cuenta de gmail) en el formulario.

- Si tenés dudas sobré cómo será el final contactate con la cátedra antes de rendir y solicita un espacio de consulta

- Libres: Tendrás que realizar un examen escrito asicrónico. La consigna se te entregará una semana antes y la deberás presentar 48 hs previas al examen. En caso que lo apruebes pasarás al oral.

- Bajas: si no pudiste bajarte de la mesa en el período de inscripción y bajas (antes del 30/11), la sanción de pérdida de un llamado quedará sin efecto, siempre y cuando avises de tu ausencia al Departamento de Alumnos [email protected] y/ o a la cátedra, con una antelación razonable. La mesas no presenciales requiere una importante organización previa por lo cual te solicitamos que informes en caso que decidas no rendir.

- El día de la mesa, ingresar a la sala de Meet (a través de la web institucional) 10 minutos antes de la mesa.

- Chequear cámara y micrófono antes del examen

- Si tenés dificultades de conectividad y/o de dispositivos y querés rendir avisanos a [email protected]

Por consultas por la inscripción dirigite al Departamento de Alumnos [email protected] o bien por whatsApp al 2284 -621525 (mesa de ayuda-Alumnos en el horario de 9 a 13 hs).