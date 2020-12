RADIO EN VIVO

Hoy, graduada, recuerda su paso por Sociales, se enorgullece por haber elegido la universidad pública y agradece poder haber “regalado” a su familia un título universitario.

Radio, gráfica y comunicación institucional

Para Magali su actual espacio de trabajo en el municipio no es el mismo que el que encontró cuando ingresó hace diez años, no sólo por los cambios de gestión gubernamental, sino porque ha tenido que adaptarse debido al crecimiento que han atravesado los medios de comunicación y también las tecnologías de la información y la comunicación.

Sus experiencias laborales vinculadas a la comunicación iniciaron de la mano de la propia Facultad de Ciencias Sociales, aún cuando era estudiante avanzada de la carrera. En 2009 fue redactora de “El Umbral”, un suplemento hecho desde la Facultad de Ciencias Sociales que se emitía en diario El Popular, coordinado por el Lic. Pablo Zamora, docente de Sociales.

En paralelo a “El Umbral” y mediante una beca que le otorgó la Facultad, participó del programa radial “En Línea” conducido por Jorge Scotton. “Fue una experiencia hermosa que me permitió ejercer la comunicación desde la práctica, lo cual ofrece una perspectiva muchísimo más amplia que la mera teoría, trabajé en la producción del mismo y también participé como movilera y hacía las veces de “co-conductora”” recuerda Magali.

Una elección forzada

“Podría decirse que la comunicación me fue enamorando durante el transcurso de la cursada y más aún al ejercerla, pero en su momento fue, podría decirse, una elección forzada” afirma Magali.

Terminó el secundario en 2003, en plena crisis económica y social y soñaba con estudiar Psicología, pero debía cursar los primeros años en Bolívar y el último en La Plata. “Como pibita que no tenía ni para el bondi y con pocas posibilidades de conseguir laburo, no me animé. Así que opté por la oferta académica de Olavarría, en aquel momento más reducida que en la actualidad. Y, entre todas las opciones, la que más me copó fue Comunicación Social y así comenzó mi paso por la FACSO y de a poquito me fui enganchando. Mucho ayudó la gente bonita que conocí en la que fue (y es) mi segunda casa” sostiene.

Durante su paso por la carrera pudo entender el universo mediático, a leer entre líneas, a discernir entre una noticia fundamentada, con fuentes comprobables y plurales, de una fake news. “Pero también la formación de Sociales me enseñó que la comunicación social abarca mucho más que el universo mediático y periodístico. Aprendí que dentro de las instituciones imperan lógicas comunicacionales que está bueno comprender para poder sostenerlas o mejorarlas: que cualquier institución, para poder transmitir lo que desea hacia un destinatario externo, tiene que saber comunicarse dentro de la entidad en sí misma, para establecer objetivos comunes y sentido de pertenencia” afirma.

Vincularse con diferentes realidades

Los aspectos de la profesión que más le gustan a Magali tienen que ver con la posibilidad de vincularse con diferentes realidades, e indagar en cada una de ellas. “En mi paso por la radio y la gráfica he podido relacionarme con gobernantes, músicos, ambientalistas, educadores y muchos etc.,” afirma.

En la actualidad, su labor en el área de Prensa del Municipio le exige el permanente contacto con las distintas dependencias de gobierno: Salud, Cultura, Desarrollo Social y tantas otras: todas ellas con sus particularidades y diferentes formas de trabajar, que demandan formas de comunicar singulares.