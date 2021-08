Con pedido de más seguridad se reunieron vecinos y autoridades en los Palos de Colores

El encuentro fue a las 14,30 en el mencionado lugar del barrio Los Sauces. Viviana Durante, residente en ese sector dialogó con LU 32. En principio se refirió a la situación que se vive en la zona, donde a algunos vecinos les han robado dos veces en un mismo día. Es un sector muy amplio , explicó. Concurrió el Intendente y otros funcionarios. Asumieron compromiso de solicitar un puesto policial entre Olavarría y Loma Negra, pedido que la Sociedad de Fomento del barrio AOMA ya había solicitado en 2019. Al mismo tiempo, se dispondrá un móvil más de Control Urbano y se habilitó Ojos en Alerta, para estar todos en contacto