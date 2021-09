Más ATR: en Olavarría alcanza a alrededor de 3.400 alumnos y alumnas

En tanto, los cargos ATR que se suman entre primaria y secundaria son 172 y los talleristas para primaria, son 24. A esto hay que sumar los docentes Forte que aún no fueron designados. Los datos fueron suministrados por el profesor Julio Benítez, Inspector Distrital de Educación quien dio detalles de cómo se implementa este programa que se extiende desde este mes de septiembre a marzo del 2022. Ingresar para escuchar la entrevista con todos los detalles del programa