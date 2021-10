Becarios argentinos en el exterior tienen demorado el pago del CONICET

Foto: Agencia Comunica

El Dr. Gastón Barreto, investigador de la Facultad de Ingeniería que se desempeña en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, España, dialogó con LU32 y explicó lo que está sucediendo. Por otro lado, respecto a su trabajo con cannabis medicinal, señaló que se encontró con un panorama distinto al esperado.