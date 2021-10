Trebucq: ‘inmensa alegría, inmenso placer y orgullo’

Así se expresó el Dr. Héctor Trebucq , tras la firma de la escritura del ex policlínico ferroviario para la Facultad de Ciencias de la Salud. El Decano de la Facultad, recordó a los pioneros de lo que primero fue la escuela y luego Facultad, Helios Eseverri, Dr. Cura, José Eseverri y el rector de la universidad que apoyó la iniciativa, Carlos Fernández. A futuro, la actual sede está preparándose para recibir a estudiantes de Olavarría y la región. Para ello se lleva cabo una importante obra. Hoy, la facultad cuenta en total entre 1.500 y 1.800 estudiantes. Foto de archivo. Ingresar para escuchar la entrevista