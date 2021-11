El CECO amplía la franja para entrega de útiles en 2022

Se podrán anotar hijos e hijas de afiliados y afiliadas que cursen el secundario, adelantó Viviana Gómez, Secretaria de Acción Mutual y de la Mujer del sindicato. La inscripción se hace virtualmente por la web del gremio, desde el 15 de noviembre.