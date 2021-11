ADUNCE: importantes logros para las condiciones laborales de profesores con cargo interino

Verónica Gargiulo, Secretaria General de ADUNCE, dialogó con LU 32 sobre el paso dado tras las negociaciones con la UNICEN. En este sentido, indicó que se había empezado a trabajar hace tiempo. Hay 340 docentes interinos, pero en primera instancia se resolverá la situación de 55