Olavarría comenzó a recibir netbooks del Programa Federal Juana Manso

El Jefe Distrital de Educación, profesor Julio Benítez, indicó que llegaron 125 computadoras las que fueron entregadas a estudiantes de primer año de las escuelas secundarias 21, Técnica 1 y Secundaria 7. Destacó los contenidos educativos de la plataforma Juana Manso, tanto para alumnos y alumnas como de formación para docentes.En otro orden de temas, el Jefe de Educación, se refirió a la presentación que se hizo del relevamiento destinado a conocer la realidad educativa y laboral del colectivo LGBTTTI +