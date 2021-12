Más de 1300 estudiantes de primaria de Olavarría realizaron la prueba ‘Aprender’

Así lo indicó el Jefe Distrital de Educación, profesor Julio Benítez. Estuvo destinada a alumnos y alumnas de sexto año. Este jueves el Correo Argentino retira de la Jefatura de Educación, las cajas con las pruebas . En tanto en el país, fueron más de 770.000 estudiantes que realizaron la evaluación