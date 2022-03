‘Los que ganan son los chicos’

Hauswagen Olavarría entregó un motor, valuado en algo más de un millón y medio de pesos, a la Escuela Técnica 2 ‘Luciano Fortabat’ y se anunció un fortalecimiento de la colaboración entre la empresa y el colegio. El acto estuvo encabezado por la directora del establecimiento, Patricia Domínguez, y el Gerente de Postventa de la Empresa, Jorge Colombo, y tuvo lugar en el salón de actos este jueves.