El CEPT 8 de Espigas festeja sus 30 años

En diálogo con Radio Olavarría, la directora del establecimiento, Marina Schwerdt, realizó un breve historial de este Centro que abrió con su primer año, en 1992. Nuclea a chicos y chicas de la zona rural y de algunas localidades pequeñas. Alternan con la escuela y sus casas donde desarrollan sus propias producciones con la supervisión de profesores y profesoras