`La diferencia en los costos del pasaje y la mejora en la calidad del servicio, hace que los vecinos elijan el sistema ferroviario para viajar`

En Siempre en Marcha dialogamos con Damián Contreras, presidente de Ferrocarriles Argentinos y trenes Argentinos Capital Humano. Contreras visito nuestra ciudad con motivo del lanzamiento de la nueva etapa de potenciar trabajo se refirió a varios temas, entre ellos, la mejora del sistema ferroviario en estos últimos años, la diferencia con el camión y la visita del tren museo itinerante. Ingresar a la nota para escuchar el audio.