Radiografía de las Interrupciones Voluntarias de Embarazos en Olavarría

Hace algunas horas, desde la Provincia, se informó que unas 47 mil IVE se practicaron desde Enero de 2021, momento en que entró en vigencia la ley aprobada por el Congreso de la Nación. En Olavarría, en el mismo término, en el ámbito público se acompañaron 420 interrupciones, señaló Yanina Bórmida, referente de la Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Municipio, en LU32.