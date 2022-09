“Queremos que se entienda la gravedad de los hechos y se cambien las conductas”

El Director de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, se expresó en LU32 luego de la presentación de distintivos de Sexto Economía de Cáneva, con un “discurso cargado de prejuicios y que rozaba la agresión”. Apuntó a los adultos responsables de la institución, que deberán trabajar con el Área de Psicología y de Inspección de Gestión Privada. Descartó la quita de la subvención y anheló que esto sirva para la sociedad de Olavarría toda, como un hecho pedagógico.