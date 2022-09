Monseñor Salaberry: "La libertad de expresión siempre tiene sus riesgos"

El obispo encargado de la Diócesis de Azul atendió a LU32, y se refirió a la presentación de Sexto de Economía de Cáneva. Manifestó que 'si hay delito, habrá sanciones', al ser consultado por si puede haber consecuencias para autoridades o estudiantes. En parte, explicó el mensaje que se viralizó como parte de lo que 'periodistas serios dicen todo el tiempo en TV'. Agregó que 'hubo correcciones del libreto por parte de las autoridades', pero estas 'se ve que no se llevaron a cabo'.