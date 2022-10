Unidad 2: Reemplazarían la Tecnicatura en Trabajo Social por una Tecnicatura en Software

Patricia Pradas, una de las 21 docentes que están en la carrera que la dirección del Instituto 130 y su Consejo Académico dieron de baja para el 2023 en el anexo que funciona en la cárcel, se refirió a los motivos que esgrimieron las autoridades, cuando tomaron la decisión, sin anticiparlo a la comunidad en contexto de encierro.