Energía Eléctrica: unos 16 mil usuarios de Olavarría van a perder los subsidios

En esta primera etapa, sus facturas aumentarán un 27% aproximadamente, explicó Enrique Lospinoso, subgerente de Coordinación Administrativa de Coopelectric en Radio Olavarría. Sólo 26 usuarios ya han tenido una quita total, que son los grandes consumidores del distrito, aclaró. El resto, tanto residenciales como comerciales, aún mantienen una porción del servicio subsidiado.