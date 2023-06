Habrá Convención Provincial Radical este sábado en Coronel Suárez

Foto: En Línea Noticias

Francisco González, secretario de la Convención, afirmó en LU32 que será un paso importante en medio de un momento cargado de reuniones y encuentros, con vistas al futuro del Frente que conforman, pero también, del país y la Provincial. Señaló la necesidad de ampliar el Frente con responsabilidad.