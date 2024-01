RADIO EN VIVO

'IOMA paga $3300 la consulta a los médicos, cuando el honorario está regulado en $11 mil'

Lo reveló el Dr. Pedro Gianelli, tesorero del Círculo Médico de Olavarría, que se refirió a la comunicación de FEMEBA, que dispone dejar de prestar servicios a afiliados de la obra social domiciliados en Tandil, Mar del Plata, La Plata, Ensenada y San Pedro. Señaló que también es objetable el plazo de pago de consultas y prácticas. Agregó que Obras Sociales y prepagas pagan más, pero tampoco llegan al valor de la 'consulta ética'.