Reciclado: en solo un mes se recuperaron en Olavarría más de 95.800 kilos de material

Así lo aseguró Cintia Rastelli, una de las integrantes de la cooperativa "Viento en Contra", quien dialogó en "Vivo la Tarde". Se refirió al trabajo que realizan. Recordó que la cooperativa surgió hace aproximadamente 7 años, hoy la integran alrededor de 80 personas y realizan todo el proceso de reciclado desde juntar el material hasta el enfardado y la posterior venta que se hace fuera de la ciudad.