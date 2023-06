Monóxido de Carbono: ¿qué cuidados hay que tener para evitar la intoxicación?

Cada 21 de junio se celebra el Día de la Concientización y Prevención contra el Monóxido de Carbono, con motivo de visibilizar una de las causas de muerte más frecuentes durante los meses de frío. En ese marco, Adrián Guevara, jefe de Defensa Civil, dialogó con Radio Olavarría y explicó cuáles son los síntomas y que se debe tener en cuenta para evitar la intoxicación.