Martín Endere: “Se viene una etapa donde se van a discutir un montón de cuestiones”

El candidato a diputado por la Séptima Sección se expresó luego de conocerse los resultados oficiales, que pese a la derrota de Galli, logró ingresar como diputado en la legislatura bonaerense. Reconoció la victoria de Maximiliano Wesner y también felicitó a Mercedes Landívar.