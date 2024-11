HCD: en sesión especial tratan la venta a Loma Negra y el aumento de la tarifa de agua

En desarrollo...

El concejal Aguilera, al frente de la bancada oficialista, fue el miembro informante del expediente que trata sobre la venta de un tramo de camino a la empresa Loma Negra, en la zona de La Pampita. Realizó un repaso del recorrido del proyecto desde que Loma Negra lo presenta al Ejecutivo hace algunos años, hasta el anuncio de hace algunas jornadas en torno en qué pretende la administración de Wesner usar el dinero resultante.

La concejal Odello, de LLA, mencionó que no está todo aclarado en el expediente, en relación al plan de obras anunciado y al anexo que recibieron hace algunos minutos. Repasó una lista de promesas que el intendente Wesner no ha cumplido, como para justificar su desconfianza. Además, manifestó que desconfía que el plan de salud sea trienal, pero el pago de la calle sea en tres meses. Fue la primera edil en mencionar a los productores que no fueron llamados a ser parte. Eso le genera incomodidad, explicó.

Para Matrella la demora en el tratamiento del proyecto es responsabilidad del Ejecutivo, pero consideró que “se ha llegado, pero se podría haber otorgado más tiempo”. Repasó detalles de lo que fue la negociación del precio, los avalúos y proyectos que nunca llegaron al Concejo. Destacó que es una pena que no haya podido darse ante la reunión con los productores que mostraron su descontento con la traza. Explicó que no pudo haberse de otra forma, porque había que expropiar campos que no son de Loma Negra. Adelantó que presentarán una moción para contemplarlo.

Luego, la concejal Amespil del PRO-ERF, consultó por modificaciones que se han hecho al expediente que no han sido anunciadas. Especificó que el proyecto que tratan en este momento, no es el que salió de comisiones. Se pasó a un cuarto intermedio.

El concejal Aguilera detalló las modificaciones que tienen que ver con plasmar las cuotas hasta diciembre y un anexo 1 relacionado con las obras anunciadas. Fueron aprobadas por mayoría, con el voto en contra de La Libertad Avanza.

El concejal Matrella mocionó para sumar dos comisiones: una de los productores afectados y otra de seguimiento de las obras.

Para el concejal Galli el expediente cumplió con todos los requisitos de “una clase de kirchnerismo”. Añadió que quiso llevarse por delante todos los requisitos administrativos y recordó palabras de Mercedes Landívar en oportunidad de la venta de la calle a Cementos Avellaneda. El edil repasó “minuciosamente” el recorrido del expediente en esta gestión. Entre algunos puntos denunció aprietes, pocas respuestas por parte de los profesionales de la UNS y muy poco tiempo para la investigación. Puntualizó contradicciones del actual intendente, Wesner, que calificaba como “venta de las joyas de la abuela” la comercialización de la calle a Cementos Avellaneda, que fue realizada a un mayor valor por tonelada, que el resultante que tendrá la venta a Loma Negra.

El concejal Aguilera detalló lo actuado en el expediente durante la gestión de Galli. Se refirió a lo relacionado con el avalúo inicial y lo tasado en el segundo informe. Agregó un dato a la discusión, relacionada con el avance de la obra de la traza del camino, en marco de la negociación, donde se redujó 700 mil dólares del primer al segundo precio, sin tener paso el proyecto en el Concejo. Se preguntó si una empresa como Loma Negra avanzaría en una obra así, sin tener el OK del Ejecutivo. En esta línea, denunció que el avalúo que se hizo para la venta de la calle a Cementos Avellaneda es ilegal, porque los ingenieros no están habilitados para hacer este tipo de trámites. Denunció públicamente que por la venta de la calle a Cementos, “se compraron miradores que están tirados en el CEMO”. Agregó que la oposición PRO “extorsionó”, ya que condicionó el quórum a que se haga lo que ellos querían.