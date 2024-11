Pethes: “Vamos a tratar de construir y fortalecer por el bien de Olavarría”

El concejal Marcelo Pethes se refirió en Lu32 a la unión de ‘voluntades’ con Adela Casamayor, para conformar el nuevo espacio en el Concejo Deliberante que se llamará ‘Por más Libertad’. Reconoció que en el recinto estaban votando de manera similar, siempre alineado a las ideas liberales. Recordó su desvinculación de Ahora Olavarría y anticipó un 2025 cargado de ‘esfuerzo’ para “construir pensando en el espacio de la Libertad de la Nación’.