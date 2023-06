Infecciones respiratorias: convocan a no automedicarse

El Dr. Gustavo Rago manifestó que Julio es el mes por excelencia en cuanto a este tipo de cuadros que, en su gran mayoría, son provocados por virus, y no por bacterias, por lo que los antibióticos no sirven para tratarlas. Afirmó que pueden darse 24, 48 y hasta 74 horas de fiebre por estos procesos.