Bodega olavarriense comienza a hacer pie en Brasil

El titular de Huella Pampa Wines, Ramiro Fayanás, participó de la Mesa de Café en Entre Amigos, desde Río de Janeiro. Mencionó que se trata de un mercado potencial de 200 millones de personas, mucho más amplio que los 47 millones de la Argentina, aunque con otros gustos.