Se presentó el Área de Géneros de la Facultad de Derecho e inició con un taller de sensibilización

En el acto inaugural estuvieron presentes la Decana de la Facultad de Derecho Prof. Laura Giosa, la Lic. Micaela Desiré GENTILE, Directora Nacional de Políticas Transversales de Género del MJyDH y el Dr. Luis Alberto CALDERARO, Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del MJyDH, el Secretario de Extensión Abog. Gerardo Cerabona y las integrantes de la reciente Área de Géneros, Lic. Micaela Bigalli y las Abogadas Mariela Ciani y Agustina Lomolino.

La Decana Laura GIOSA expresó “venimos trabajando colaborativamente hace ya bastante tiempo y con este impulso de transversalizar la perspectiva de género en la Facultad de Derecho y en la Universidad Nacional del Centro logramos que pudieran hoy estar realizando el primer taller para estudiantes de nuestra facultad, entendiendo que es necesario educar con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género para formar a los mejores profesionales y a las mejores profesionales”.

Seguidamente, Micaela GENTILE comentó que: “todos estamos en línea para mejorar el servicio de justicia que es una demanda de la sociedad que lo vemos día a día, y empezar por estudiantes es como empezar por la base. Desde el Ministerio de Justicia era un desafío que teníamos trabajar con estudiantes y la UNICEN nos dio la oportunidad de comenzar en la Facultad de Derecho de Azul”.

Por su parte, Luis Alberto CALDERARO pronunció: “estamos muy contentos de ser parte y acompañar a una gran jurista como la Dra. Giosa, que es una de las grandes personalidades del mundo jurídico y académico de la Argentina. Es verdaderamente un placer estar en la UNICEN trabajando con alumnas, con alumnos en perspectiva de género porque tenemos por delante el desafío de formar abogados y abogadas con corazón; y eso significa que trabajen las grandes problemáticas que tenemos dentro de nuestra sociedad. Trabajar la perspectiva de género es sin duda una de ellas; y verdaderamente lo que sale en los talleres son cosas muy interesantes y finalmente los que más terminamos aprendiendo somos nosotros”.

Para finalizar Giosa manifestó: “la enseñanza del derecho en particular y la enseñanza de cualquier carrera, tiene que estar atravesada por esta perspectiva y es algo que hemos empezado, pero no necesariamente lo hemos logrado aún hoy plasmar. Esto va a ser un estándar de acreditación para la futura acreditación de las carreras de derecho; y ya ningún plan de estudios y ningún programa de ninguna asignatura van a poder pensarse si no es desde esa perspectiva. Creo que el gran desafío es dejar que existan seminarios o materias específicas al final de la carrera o al inicio de la carrera o una actividad extracurricular y que esto sea parte de la enseñanza. Hoy por suerte, tenemos al Ministerio que nos acompaña y está convencido de que este es el camino que tenemos que seguir las facultades para, de alguna manera, mejorar no solo el servicio de justicia sino mejorar la calidad de vida de la ciudadanía argentina”.