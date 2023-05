“No es sólo dejar de fumar, es cambiar un montón de hábitos que tenés en tu vida”

Así se expresó la neumóloga Natalia Álvarez, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco que se celebra cada 31 de mayo. Con motivo de esta fecha, desde la Dirección de Atención Primaria de la Salud se diseñó un cronograma de actividades a desarrollarse este miércoles de 10 a 12 horas, en el Paseo de la Salud. Se realizarán espirometrías, medición de monóxido de carbono, y charlas informativas para dejar de fumar.